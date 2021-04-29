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Вітренко назвав логічним рішення про звільнення Коболєва

Автор: Артур Родивилов

В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що звільнення голови правління НАК Андрія Коболєва і зміна наглядової ради є логічними. За його словами, останнім часом результати "Нафтогазу" були негативними.

Про це він заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Вітренко повідомив, що в 2019 році консолідований прибуток "Нафтогазу" був більше 63 млрд грн, а за результатами 2020 року консолідований збиток, підтверджений міжнародною компанією "Делойт", перевищив 19 млрд грн і став першим збитком після 2015 року.

"Держава має бути активним власником, відповідно Кабінет міністрів має право і обов'язок реагувати на проблеми в компанії. Це рішення було прийнято в пакеті з розглядом результатів 2020 року. І з цієї точки зору воно є зрозумілим", - сказав Вітренко.

Він уточнив, що "Нафтогаз" подав фінансовий план на 2020 рік, яким передбачався неконсолідований прибуток 11,5 млрд грн.

Нагадаємо, на інформацію про звільнення вже відреагував і сам Коболєв. Він заявив, що не писав жодних заяв про відставку, а про звільнення дізнався з новин.

Відзначимо, у "Нафтогазі" відреагували на звільнення Коболєва, назвавши його поверненням до ручного управління компанією.

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