Витренко назначили главой "Нафтогаза" вместо Коболева

Юрии Витренко назначен главой " Нафтогаза ". Он был назначен на эту должность без статуса исполняющий обязанности.

Об этом сообщил источник РБК-Украина в Кабинете министров.

"Принято решение об избрании и назначении с 29 апреля 2021 года Витренко Юрия главой правления акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", - говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что с 28 апреля прекращаются полномочия независимых членов наблюдательного совета, представителей государства в совете и главы правления Андрея Коболева .

"Витренко уже назначили главой "Нафтогаза". Не в статусе исполняющего обязанности", - сообщил он.

Напомним, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев уволен со своей должности. Он возглавлял госкомпанию в течение семи лет - с марта 2014 года.

Кроме того, Верховная рада рассмотрит назначение Германа Галущенко главой Министерства энергетики.

Ранее возглавить Минэнерго хотел Юрий Витренко. Он был назначен исполнять обязанности министра 22 декабря 2020 года. Однако Рада провалила голосование по его назначению. Позже парламент принял закон, который существенно расширил полномочия исполняющего обязанности министра.