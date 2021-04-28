Вітренка призначили головою " Нафтогазу"

Юрія Вітренка призначено головою " Нафтогазу ". Він був призначений на цю посаду без статусу виконуючий обов'язки.

Про це повідомило джерело РБК-Україна в Кабінеті Міністрів.

У прес-службі зазначили, що з 28 квітня припиняються повноваження незалежних членів Наглядової ради, представників держави в Раді та голови правління Андрія Коболєва.

"Прийнято рішення про обрання та призначення з 29 квітня 2021 року Вітренко Юрія Юрійовича Головою правління акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", - йдеться в повідомленні.

"Вітренко вже призначили головою "Нафтогазу". Не в статусі виконуючого обов'язки", - повідомив він.

Нагадаємо, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв звільнений зі своєї посади. Він очолював держкомпанію протягом семи років - з березня 2014 року.

Крім того, Верховна рада розгляне призначення Германа Галущенко головою Міністерства енергетики.

Раніше очолити Міненерго хотів Юрій Вітренко. Він був призначений виконувати обов'язки міністра 22 грудня 2020 року. Однак Рада провалила голосування за його призначенням. Пізніше парламент прийняв закон, який істотно розширив повноваження виконуючого обов'язки міністра.