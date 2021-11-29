Витренко не исключил обжалование сертификации "Северного потока-2" и назвал условие
Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко не исключает, что Украина будет обжаловать сертификацию "Северного потока-2" в суде. Он назвал условие для такого шага.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам Витренко, сегодня Украина имеет некоторый доступ к поданным документам и должна быть выслушана в процессе сертификации. В то же время украинская сторона не имеет никаких полномочий, чтобы прекратить процедуру.
Глава "Нафтогаза" отметил, что Украина будет обжаловать сертификацию, если "Северный поток-2" не будет соответствовать европейскому законодательству.
"Мы надеемся, что этого не произойдет, но если это произойдет, они подтвердят это без соблюдения духа и буквы европейского права, тогда, конечно, мы обратимся в суд", - отметил Витренко.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что немецкий регулятор BNetzA одобрил участие "Нафтогаза" в процедуре сертификации "Северного потока-2".
Также РБК-Украина сообщало о том, что 16 ноября Германия приняла решение приостановить сертификацию газопровода.