Витренко не исключил обжалование сертификации "Северного потока-2" и назвал условие

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко не исключает, что Украина будет обжаловать сертификацию "Северного потока-2" в суде. Он назвал условие для такого шага.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам Витренко, сегодня Украина имеет некоторый доступ к поданным документам и должна быть выслушана в процессе сертификации. В то же время украинская сторона не имеет никаких полномочий, чтобы прекратить процедуру.

Глава "Нафтогаза" отметил, что Украина будет обжаловать сертификацию, если "Северный поток-2" не будет соответствовать европейскому законодательству.

"Мы надеемся, что этого не произойдет, но если это произойдет, они подтвердят это без соблюдения духа и буквы европейского права, тогда, конечно, мы обратимся в суд", - отметил Витренко.