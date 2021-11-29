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Витренко не исключил обжалование сертификации "Северного потока-2" и назвал условие

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Понедельник 29 ноября 2021 21:43
Витренко не исключил обжалование сертификации "Северного потока-2" и назвал условие Фото: глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко не исключает, что Украина будет обжаловать сертификацию "Северного потока-2" в суде. Он назвал условие для такого шага.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Витренко, сегодня Украина имеет некоторый доступ к поданным документам и должна быть выслушана в процессе сертификации. В то же время украинская сторона не имеет никаких полномочий, чтобы прекратить процедуру.

Глава "Нафтогаза" отметил, что Украина будет обжаловать сертификацию, если "Северный поток-2" не будет соответствовать европейскому законодательству.

"Мы надеемся, что этого не произойдет, но если это произойдет, они подтвердят это без соблюдения духа и буквы европейского права, тогда, конечно, мы обратимся в суд", - отметил Витренко.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что немецкий регулятор BNetzA одобрил участие "Нафтогаза" в процедуре сертификации "Северного потока-2".

Также РБК-Украина сообщало о том, что 16 ноября Германия приняла решение приостановить сертификацию газопровода.

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Российская Федерация Украина Юрий Витренко Северный поток-2 Нафтогаз Украины
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