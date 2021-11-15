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"Нафтогаз" будет участвовать в сертификации "Северного потока-2"

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Понедельник 15 ноября 2021 19:36
"Нафтогаз" будет участвовать в сертификации "Северного потока-2" Фото: председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Немецкий регулятор BNetzA одобрил участие "Нафтогаза" в процедуре сертификации "Северного потока-2". Компания предоставит свою позицию уже в ближайшее время.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы правления НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко.

По словам Витренко, одобрение запроса на участие в процедуре сертификации поможет узнать позицию и аргументы Nord Stream 2 AG для большей прозрачности процесса запуска газопровода.

"Сегодня немецкий регулятор одобрил запрос "Нафтогаза" в процедуре сертификации Nord Stream 2 AG. Компания приветствует это решение, ведь теперь регулятор должен учитывать нашу позицию и аргументы. Это также позволит узнать о позиции и аргументах Nord Stream 2 AG, что будет означать большую прозрачность процесса", - заявил председатель правления "Нафтогаза".

В то же время компания планирует выступить против сертификации "Северного потока-2", поскольку он не соответствует законодательству Европы.

"Мы готовы предоставить свою позицию уже в ближайшее время. Она основывается на том, что "Северный поток-2" не может быть сертифицирован без его полного соответствия европейскому законодательству", - отметил Витренко.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что компания "Оператор ГТС Украина" также ожидает решения по участию в сертификации "Северного потока-2".

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Северный поток-2 Украина Российская Федерация
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