Вітренко не виключив оскарження сертифікації "Північного потоку-2" та назвав умову

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко назвав умови оскарження сертифікації "Північного потоку-2". Також не виключає звернення до суду.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами Вітренка, сьогодні Україна має деякий доступ до поданих документів та повинна бути вислухана у процесі сертифікації. Водночас українська сторона не має жодних повноважень, аби припинити процедуру.

Голова "Нафтогазу" відзначив, що Україна заперечуватиме сертифікацію, якщо "Північний потік-2" не відповідатиме європейському законодавству.

"Ми сподіваємося, що цього не станеться, але якщо це станеться, вони підтвердять це без дотримання духу букви європейського права, тоді, звичайно, ми звернемося до суду", - зауважив Вітренко.