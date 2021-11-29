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Вітренко не виключив оскарження сертифікації "Північного потоку-2" та назвав умову

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Понеділок 29 листопада 2021 21:43
Вітренко не виключив оскарження сертифікації "Північного потоку-2" та назвав умову Фото: голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко назвав умови оскарження сертифікації "Північного потоку-2". Також не виключає звернення до суду.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Вітренка, сьогодні Україна має деякий доступ до поданих документів та повинна бути вислухана у процесі сертифікації. Водночас українська сторона не має жодних повноважень, аби припинити процедуру.

Голова "Нафтогазу" відзначив, що Україна заперечуватиме сертифікацію, якщо "Північний потік-2" не відповідатиме європейському законодавству.

"Ми сподіваємося, що цього не станеться, але якщо це станеться, вони підтвердять це без дотримання духу букви європейського права, тоді, звичайно, ми звернемося до суду", - зауважив Вітренко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що німецький регулятор BNetzA схвалив участь "Нафтогазу" у процедурі сертифікації "Північного потоку-2".

Також РБК-Україна повідомляло про те, що 16 листопада Німеччина прийняла рішення призупинити сертифікацію газопроводу.

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Юрій Вітренко Нафтогаз України Північний потік-2 Україна Російська Федерація
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