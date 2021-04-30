Витренко не исключает новых исков к "Газпрому"

"Максимальное давление, которое может осуществлять "Нафтогаз" на "Газпром", используя все юридические возможности, понятно, что это будет сделано", - сказал он.

Среди претензий к "Газпрому" Витренко упомянул его монопольное положение как экспортера газа с территории России, что не дает покупать газ у независимых российских поставщиков.

Кроме того, он напомнил, что "Газпром" устанавливает нерыночные условия для покупателей газа в Европе. По его словам, "Нафтогаз" требует, чтобы газ для европейских компаний продавался на границе Украина - Россия.

Также "Нафтогаз" хочет добиться того, чтобы "Газпром" разблокировал поставки газа из Центральной Азии, отметил Витренко.