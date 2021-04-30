Вітренко не виключає нових позовів до " Газпрому"

"Максимальний тиск, який може здійснювати "Нафтогаз" на "Газпром", використовуючи всі юридичні можливості, зрозуміло, що це буде зроблено", - сказав він.

Серед претензій до "Газпрому" Вітренко згадав його монопольне становище як експортера газу з території Росії, що не дає купувати газ у незалежних російських постачальників.

Крім того, він нагадав, що "Газпром" встановлює неринкові умови для покупців газу в Європі. За його словами, "Нафтогаз" вимагає, щоб газ для європейських компаній продавався на кордоні Україна - Росія.

Також "Нафтогаз" хоче домогтися того, щоб "Газпром" розблокував поставки газу з Центральної Азії, зазначив Вітренко.