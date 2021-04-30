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Витренко не исключает новых исков к "Газпрому"

Новина українською → Украина, Пятница 30 апреля 2021 12:13
Витренко не исключает новых исков к "Газпрому" Фото: глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко (mpe.kmu.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

НАК "Нафтогаз Украины" может подать новые иски к российскому газовому монополисту "Газпрому". Действующий контракт позволяет это делать.

Об этом сказал новый глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко на брифинге, который транслировался на Youtube.

"Максимальное давление, которое может осуществлять "Нафтогаз" на "Газпром", используя все юридические возможности, понятно, что это будет сделано", - сказал он.

Среди претензий к "Газпрому" Витренко упомянул его монопольное положение как экспортера газа с территории России, что не дает покупать газ у независимых российских поставщиков.

Кроме того, он напомнил, что "Газпром" устанавливает нерыночные условия для покупателей газа в Европе. По его словам, "Нафтогаз" требует, чтобы газ для европейских компаний продавался на границе Украина - Россия.

Также "Нафтогаз" хочет добиться того, чтобы "Газпром" разблокировал поставки газа из Центральной Азии, отметил Витренко.

Напомним, в конце 2019 года Украина и Россия подписали новый транзитный контракт, срок договора составляет 5 лет с возможностью пролонгации до 2034 года. Договор предусматривает отказ от прежних исков к "Газпрому".

В апреле 2020 года Юрий Витренко заявил, что он и его команда подготовили новые претензии к российскому "Газпрому" на сумму 17,3 млрд долларов.

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