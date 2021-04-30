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Вітренко не виключає нових позовів до " Газпрому"

Новость на русском → Україна, П'ятниця 30 квітня 2021 12:13
Вітренко не виключає нових позовів до " Газпрому" Фото: глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко (mpe.kmu.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

НАК " Нафтогаз України "може подати нові позови до російського газового монополіста"Газпрому". Діючий контракт дозволяє це робити.

Про це сказав новий глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко на брифінгу, який транслювався на Youtube.

"Максимальний тиск, який може здійснювати "Нафтогаз" на "Газпром", використовуючи всі юридичні можливості, зрозуміло, що це буде зроблено", - сказав він.

Серед претензій до "Газпрому" Вітренко згадав його монопольне становище як експортера газу з території Росії, що не дає купувати газ у незалежних російських постачальників.

Крім того, він нагадав, що "Газпром" встановлює неринкові умови для покупців газу в Європі. За його словами, "Нафтогаз" вимагає, щоб газ для європейських компаній продавався на кордоні Україна - Росія.

Також "Нафтогаз" хоче домогтися того, щоб "Газпром" розблокував поставки газу з Центральної Азії, зазначив Вітренко.

Нагадаємо, наприкінці 2019 року Україна і Росія підписали новий транзитний контракт, термін договору становить 5 років з можливістю пролонгації до 2034 року. Договір передбачає відмову від колишніх позовів до "Газпрому".

У квітні 2020 року Юрій Вітренко заявив, що він і його команда підготували нові претензії до російського "Газпрому" на суму 17,3 млрд доларів.

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