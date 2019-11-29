Витренко: "Газпром" рассматривает возможность выплаты 3 млрд долларов газом

Российская компания "Газпром" рассматривает возможность погашения 3 млрд долларов долга перед "Нафтогазом Украины" поставками газа. Об этом в интервью "Радио НВ" заявил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

По его словам, министр энергетики Российской Федерации Александр Новак на двусторонних переговорах признал тот факт, что "Газпром" рассматривает возможность выплаты 3 млрд долларов газом.

"Мы по публичным заявлениям видим определенный прогресс… Речь идет о газе на 3 млрд долларов. Это очень много газа, это годы импорта", - добавил Витренко.

По его словам, вынесенное накануне встречи в Вене, 27 ноября, Апелляционным судом округа Свеа (Швеция) решение по жалобе "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража однозначно усилило позиции Украины в переговорах.

Напомним, ранее Витренко раскрыл детали переговоров с россиянами в Вене. По его словам, украинская сторона готова получить от "Газпрома" газ в зачет долга по решению Стокгольмского арбитража на 3 млрд долларов. Кроме того, "Нафтогаз" готов купить газ по контракту 2009 года в объеме 9 млрд кубометров, который не поставила российская сторона.

Ранее также стало известно, что Россия и Украина продолжат двусторонние газовые переговоры в начале декабря. При этом ожидается, что в следующем месяце стороны достигнут соглашения о новом контракте на транзит.