ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В "Нафтогазе" допускают, что газовые переговоры "закончатся ничем"

Новости » Энергетика     29.11.2019 - 19:18
В "Нафтогазе" допускают, что газовые переговоры "закончатся ничем"
Фото: Юрий Витренко (uacrisis.org)

Витренко допустил, что с 1 января 2020 года транзита российского газа через Украину не будет

В НАК "Нафтогаз Украины" не отрицают возможности того, что с 1 января 2020 года транзита российского газа через Украину не будет. Об этом в эфире "Радио НВ" сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

"Базовый вариант - транзита не будет. Переговоры ничем не закончатся", - заявил Витренко.

Также он подтвердил, что в случае отсутствия транзита, украинские потребители будут получать газ из подземных хранилищ и европейского реверса.

"Мы закачали достаточно газа, чтобы даже в условиях прерванного транзита, газа из подземных хранилищ и поставок газа из Европы в полной мере должно хватить украинских потребителей", - отметил Витренко.

Напомним, Витренко заявил, что НАК "Нафтогаз Украины" рассматривает прекращение транзита газа по территории Украины с 1 января 2020 года как базовый вариант. Витренко отметил, "Газпром" подготовился к контрактных поставок в Европу без украинского транзита и уже закачал в европейские газовые хранилища намного больше газа, чем в прошлые годы. Кроме того, "Газпром" нарастил мощности сжиженного газа с Ямала для экспорта в Европу.

Добавим, "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение продлить транзитный контракт или заключить новый на один год. При этом российская компания требует отказаться от судебных исков, а также возобновить прямые закупки газа. "Нафтогаз" в своем ответе отказался списывать 3 млрд долларов долга российской компании.

Витренко назвал базовый сценарий газовых отношений с Россией после 1 января Витренко раскрыл детали переговоров с россиянами в Вене
Новости Украины Юрий ВитренкоНафтогаз Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь