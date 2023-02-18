UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Витратять 2 млрд доларів. США обладнають есмінці гіперзвуковими ракетами

Фото: США обладнають есмінці гіперзвуковими ракетами (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

ВМС США уклали з Lockheed Martin контракт на суму майже 2 млрд доларів, пов'язаний установкою на есмінці гіперзвукової зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагону.

Відповідно до контракту Lockheed Martin встановить систему гіперзвукового озброєння CPS на американські есмінці класу ZUMWALT.

Оборонний підрядник також надасть самі ракети, пускові установки, системи управління озброєнням та підтримку інтеграції платформи до структури збройних сил.

Нові гіперзвукові ракети розробки Lockheed Martin здатні запускатися з надводних кораблів та підводних човнів з можливістю завдання високоточного удару на швидкості понад 7 тисяч кілометрів на годину.

Раніше ми писали, що стратегічний бомбардувальник B-52H Stratofortress успішно випустив перший бойовий прототип гіперзвукової ракети AGM-183 ARRW на узбережжі Південної Каліфорнії.

Також повідомлялося, що Пентагон 26 жовтня зі стартового полігону NASA "Воллопс" у штаті Вірджинія здійснив запуск високоточної гіперзвукової ракети. Випробування пройшли успішно.

Крім того, у липні США успішно випробували гіперзвукову ракету компанії Lockheed Martin на стендових випробуваннях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ракетиСполучені Штати АмерикиПентагон