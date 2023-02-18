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Потратят 2 млрд долларов. США оборудуют эсминцы гиперзвуковыми ракетами

Фото: США оборудуют эсминцы гиперзвуковыми ракетами (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

ВМС США заключили с Lockheed Martin контракт на сумму в почти 2 млрд долларов, связанный установкой на эсминцы гиперзвукового оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

В соответствии с контрактом, Lockheed Martin установит систему гиперзвукового вооружения CPS на американские эсминцы класса ZUMWALT.

Оборонный подрядчик также предоставит сами ракеты, пусковые установки, системы управления вооружением и поддержку интеграции платформы в структуру вооруженных сил.

Новые гиперзвуковые ракеты разработки Lockheed Martin способны запускаться с надводных кораблей и подводных лодок с возможностью нанесения высокоточного удара на скорости свыше 7 тысяч километров в час.

Ранее мы писали, что стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress успешно выпустил первый боевой прототип гиперзвуковой ракеты AGM-183 ARRW у побережья Южной Калифорнии.

Также сообщалось, что Пентагон 26 октября со стартового полигона NASA "Воллопс" в штате Вирджиния совершил запуск высокоточной гиперзвуковой ракеты. Испытания прошли успешно.

Кроме того, в июле США успешно опробовали гиперзвуковую ракету компании Lockheed Martin на стендовых испытаниях.

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ракетиСоединенные Штаты АмерикиПентагон