Витрати й час на азартні ігри в Україні можуть обмежити: які ліміти пропонують у Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації пропонує встановити ліміти (обмеження) на витрати українців на азартні ігри, а також на ігровий час - як у гральних закладах, так і в мережі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінцифри.
У четвер, 23 жовтня, Міністерство цифрової трансформації оприлюднило проекту наказу "Про встановлення лімітів витрат гравця на азартну гру та часу участі гравця в азартній грі" (відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики).
Українцям пояснили, що проект наказу було розроблено на виконання пункту 9 частини 1 статті 7, абзацу 2 частини 9 статті 18 закону "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор", з метою встановлення лімітів:
Уточнюється, що громадське обговорення документа триває до 07 листопада 2025 року.
Надсилати свої зауваження та пропозиції до проекту наказу українців просять на електронну пошту: gl@thedigital.gov.ua.
"Звіт про результати громадського обговорення буде розміщено на офіційному сайті Міністерства цифрової трансформації України", - уточнили у відомстві.
Згідно з пояснювальною запискою, документ пропонує встановити ліміти витрат особи на азартну гру та часу її участі в ній - залежно від виду азартної гри.
Так, у гральних закладах казино та у залах гральних автоматів передбачаються такі ліміти витрат гравця на азартну гру:
У казино (в мережі Інтернет), у покер (у мережі Інтернет), у букмекерських парі та парі тоталізатора:
У розрізі встановлення лімітів часу участі громадян в азартних іграх, передбачається, що у гральних закладах казино та у залах гральних автоматів це буде не більше:
Тим часом у казино (в мережі Інтернет), у покер (у мережі Інтернет), у букмекерських парі та парі тоталізатора:
Крім того, проектом наказу пропонується встановити, що:
Нагадаємо, у 2020 році Україна легалізувала гральний бізнес, відкривши новий сектор економіки й забезпечивши надходження до бюджету. Відтоді держава видала понад 7,2 тис. ліцензій (хоча більше ніж половину згодом анулювали).
Впродовж 2023-2024 років на ринку залишалися кілька десятків основних ліцензованих операторів (як локальні бренди, так і міжнародні компанії).
При цьому частина ринку й надалі залишалася в тіні та уникала сплати податків.
У травні 2024 Кабінет міністрів вніс зміни до постанови "Деякі питання протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет", які заборонили рекламу азартних ігор і букмекерських контор.
На початку 2025 року влада перезавантажила систему держрегулювання азартних ігор.
Зокрема через неефективність і неспроможність розв'язати ключові проблеми було ліквідовано КРАІЛ - Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей.
У лютому формування політики у цій сфері передали до Міністерства цифрової трансформації.
У березні 2025 року в Україні було створене державне агентство з контролю грального та лотерейного бізнесу - PlayCity ("ПлейСіті").
Вже в липні в Україні вперше оштрафували великий Telegram-канал за нелегальну рекламу казино.
Тим часом доля незаконних казино (які працюють без ліцензій і не сплачуть до бюджету ані податків, ані інших обов'язкових зборів) досі збільшується.
Читайте також, чому фінансовий моніторинг грального бізнесу в Україні залишається ілюзією.