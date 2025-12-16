ua en ru
Витрати газорозподільних компаній фактично перекладаються на бізнес, - Оринчак

Вівторок 16 грудня 2025 19:44
UA EN RU
Витрати газорозподільних компаній фактично перекладаються на бізнес, - Оринчак Фото: чому витрати газорозподільних компаній перекладаються на бізнес (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

Мораторій на підвищення тарифів для населення призводить до крос-субсидування, за якого зростаючі витрати газорозподільних компаній перекладаються на промисловість та бізнес.

Як пише РБК-Україна, про це заявила засновниця Національної асоціації добувної промисловості України Ксенія Оринчак.

Відповідаючи на запитання щодо того, як у таких умовах має працювати бізнес, Оринчак зазначила, що йдеться не про припущення, а про об'єктивну реальність.

"Я з вами погоджуюсь, що це не просто враження, це факт. І ми спостерігаємо класичне таке крос-субсидування", - сказала вона.

За словами експертки, практика крос-субсидування застосовується і в інших країнах, однак в Україні вона посилюється дією мораторію на підвищення тарифів для населення.

"В нас на сьогоднішній день діє мораторій на підвищення тарифів для населення. Тобто ціна газу зафіксована, ще раз повторюсь, 7,96 грн, майже 8 грн за кубометр газу. Це ціна зафіксована, від НАК "Нафтогазу України", - пояснила Оринчак.

Як вона каже, різниця між зафіксованою ціною для населення та реальними витратами газорозподільних компаній компенсується за рахунок бізнесу.

"І оцей дефіцит перекладається на плечі, звичайно, промисловості, аграріїв, бізнесу різного", - підкреслила експертка.

Ксенія Оринчак наголосила, що без прозорого перегляду підходів до тарифоутворення та механізмів компенсації така модель створює додаткові ризики для конкурентоспроможності українського бізнесу та інвестиційного клімату.

Як повідомлялося раніше, Федерація роботодавців України закликала НКРЕКП не підвищувати тариф на розподіл газу.

