Расходы газораспределительных компаний фактически переводятся на бизнес, - Оринчак

Мораторий на повышение тарифов для населения приводит к кросс-субсидированию, при котором растущие расходы газораспределительных компаний переводятся на промышленность и бизнес.

Как пишет РБК-Украина , об этом заявила основательница Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Ксения Оринчак.

Отвечая на вопрос, как в таких условиях должен работать бизнес, Оринчак отметила, что речь идет не о предположении, а об объективной реальности.

"Я с вами соглашаюсь, что это не просто впечатление, это факт. И мы наблюдаем классическое такое кросс-субсидирование", - сказала она.

По словам эксперта, практика кросс-субсидирования применяется и в других странах, однако в Украине она усиливается действием моратория на повышение тарифов для населения.

"У нас на сегодняшний день действует мораторий на повышение тарифов для населения. То есть цена газа зафиксирована, еще раз повторюсь, 7,96 грн, почти 8 грн за кубометр газа. Это цена зафиксирована от НАК "Нафтогаза Украины", - пояснила Оринчак.

Как она отмечает, разница между зафиксированной ценой для населения и реальными расходами газораспределительных компаний компенсируется за счет бизнеса.

"И этот дефицит перекладывается на плечи, конечно, промышленности, аграриев, бизнеса разного", - подчеркнула эксперт.

Ксения Оринчак отметила, что без прозрачного пересмотра подходов к тарифообразованию и механизмам компенсации такая модель создает дополнительные риски конкурентоспособности украинского бизнеса и инвестиционного климата.