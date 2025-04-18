Віткофф говорив з Путіним про території України: вважає, що РФ може отримати частину

Спецпредставник президента США з Близького Сходу Стів Віткофф обговорював питання територій України з російським диктатором Володимиром Путіним. Він вважає, що РФ може отримати частину регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Віткоффа в інтерв'ю The Wall Street Journal.

Спецпредставник президента США відвідав Росію минулого тижня. Віткофф підтвердив, що говорив з Путіним про питання територій.

В інтерв'ю WSJ Віткофф наголосив, що в їхніх дискусіях Путін був зациклений на українських територіях. За словами американського високопосадовця, Росія нібито може отримати частину регіонів, але не всі.

При цьому Віткофф припустив, що Україна "може менше хвилюватися про деякі регіони", якщо вони російськомовні.

Варто наголосити, що президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Україна не відмовиться від окупованих росіянами територій і не визнає їх частиною РФ.

Візит Віткоффа до Путіна

Нагадаємо, 11 квітня спецпредставник президента США з Близького Сходу і учасник переговорного процесу щодо війни РФ проти України Стів Віткофф їздив до Росії. У Санкт-Петербурзі він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним, їх зустріч тривала майже п'ять годин. Головною темою переговорів була Україна.

Після зустрічі з Путіним спецпредставник президента США заявив, що ключ до так званої мирної угоди між РФ та Україною - це питання "п'яти територій".

"Ця мирна угода стосується так званих п’яти територій, але в ній є набагато більше. Є протоколи безпеки, є стаття 5 НАТО, багато деталей", - сказав Віткофф.