Віткоффу довелося чекати зустрічі з Путіним вісім годин, - Sky News

Судячи з кадрів, як пише видання, які зафіксували його кортеж, що виїжджає і повертається в московський аеропорт Внуково, він пробув тут трохи більше 12 годин, що свідчить про те, що "Стів Віткофф недовго пробув у російській столиці".

"І більшу частину цього часу, судячи з усього, він залишався в очікуванні. Прибувши в четвер близько обіду, він прочекав щонайменше вісім годин, перш ніж його викликали в Кремль", - кажуть журналісти.

Автори статті доходять висновку, що, "очевидно, Путін був надто зайнятий", зустрічаючись із главою білоруського режиму Олександром Лукашенком, у рамках "спішно організованого державного візиту", про який було оголошено напередодні.