Спецпосланець Трампа у Москві. Що відомо про візит Віткоффа та чи зустрінеться з Путіним

Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф прибув до Москви для обговорення питання припинення вогню у російсько-українській війні. Очікується, що він зустрінеться з диктатором Володимиром Путіним, який досі не відреагував на ініціативу Вашингтона щодо 30-денної тиші.

Все, що відомо про візит Віткоффа до Москви - зібрало РБК-Україна в матеріалі.

Що відомо про візит Віткоффа у Москву та можливу зустріч з Путіним

Літак Віткоффа сьогодні приземлився у московському аеропорту "Внуково" близько 11:34 за місцевим часом (10:34 за Києвом).

Згідно з даними сервісу Flightradar, літак бізнес-авіації Gulfstream G650 виконував рейс із Катару, де Віткофф брав участь у переговорах між Ізраїлем та ХАМАС, спрямованих на продовження поточного припинення вогню в Секторі Газа.

За даними джерел інформагентства Bloomberg, спецпосланець Трампа має намір зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Як напередодні розповіла прессекретар Білого дому Керолайн Левіт, у Москві Віткофф планує переконати РФ підписати угоду про припинення вогню.

Однак сам диктатор, схоже, не поспішає зустрічати спецпредставника Трампа. У Путіна сьогодні відбувається зустріч з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Як пише російський "Комерсант", потім заплановані переговори в розширеному складі, обід і лише потім - пресконференція, на якій "поки що" передбачено три питання з кожного боку.

У Кремлі ж натомість кажуть, що РФ сьогодні матиме контакти з американцями, але "про деталі буде повідомлено пізніше". Зокрема, Пєсков не захотів відповідати на те, чи може Путін сьогодні особисто зустрітися з Віткоффом.

За словами Пєскова, у Путіна сьогодні запланована "міжнародна телефонна розмова". Не виключено, що він може зідзвонитися з Трампом, оскільки сам президент США говорив про те, що незабаром зв'яжеться з Путіним, аби обговорити пропозицію щодо 30-денного припинення вогню.

Натомість помічник глави Кремля із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков заявив, що спецпредставник Трампа може сьогодні зустрітися з Путіним.

"Вїткофф, який приїхав до Москви, зустрінеться з російськими представниками дуже високого рангу, не виключена зустріч на найвищому рівні", - сказав він.

Зазначимо, що раніше, 11 лютого 2025 року, Віткофф вже зустрічався з Путіним у Москві, що призвело до звільнення американського вчителя Марка Фогеля, затриманого в Росії.

Переговори США та РФ після ініціативи Вашингтона про 30-денне перемир’я

Нагадаємо, що поїздка спецпредставника президента США з Близького Сходу Стіва Віткоффа до Москви відбувається після зустрічі української та американської делегацій у Саудівській Аравії, на якій Київ підтримав ідею Вашингтона щодо тимчасового 30-денного режиму припинення вогню за умови, якщо на це погодиться РФ.

Трамп напередодні висловив сподівання на успішні переговори з Москвою, додавши, що має інструменти тиску на Росію.

Досі Путін не відреагував на дану ініціативу Вашингтона. Президент України звернув на це увагу, зазначивши, що "уже понад добу світ не чує змістовної відповіді з Росії щодо пропозицій, які пролунали".

"І це знову підтверджує, що саме Росія прагне продовжувати війну та намагатиметься максимально відтягнути настання миру. Сподіваємося, що тиску Сполучених Штатів вистачить, щоб примусити Росію до завершення війни", - наголосив Зеленський.