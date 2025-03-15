Уиткоффу пришлось ждать встречи с Путиным восемь часов, - Sky News

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф ждал восемь часов встречи с главой Кремля Владимиром Путиным. Тот в это время встречался с Александром Лукашенко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Судя по кадрам, как пишет издание, запечатлевшим его кортеж, выезжающий и возвращающийся в московский аэропорт Внуково, он пробыл здесь чуть более 12 часов, что свидетельствует о том, что "Стив Виткофф недолго пробыл в российской столице".
"И большую часть этого времени, судя по всему, он оставался в ожидании. Прибыв в четверг около обеда, он прождал не менее восьми часов, прежде чем его вызвали в Кремль", - говорят журналисты.
Авторы статьи приходят к выводу, что, "очевидно, Путин был слишком занят", встречаясь с главой белорусского режима Александром Лукашенко, в рамках "спешно организованного государственного визита", о котором было объявлено накануне.
Уиткофф был отправлен в Москву 13 марта, чтобы передать главе Кремля Владимиру Путину предложение США о 30-дневном прекращении огня. Это уже второй визит Стива Уиткоффа в Россию.
Его визит был запланирован после американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии 11 марта. В ходе них как раз и было согласовано прекращение огня на 30 дней на фронте в Украине. Также США возобновили поставки военной помощи и обмен разведдаными с Украиной.
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