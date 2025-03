Хто такий Стів Віткофф і яка його роль у мирному процесі щодо України

Джерела The New York Times повідомляли, що Трамп довіряє Віткоффу і вважає, що його навички перемовника можуть сприяти завершенню війни в Україні. Віткофф уже проводив прямі переговори з наближеними до Путіна особами та обговорював українське питання з представниками Саудівської Аравії та Катару.

За даними The New York Times, його рішучий стиль переговорів допоміг досягти угоди, згідно з якою ХАМАС звільнив 33 заручників в обмін на 1000 палестинських в'язнів. Того ж місяця Віткофф здійснив рідкісну для американських чиновників поїздку в Сектор Газа, щоб спостерігати за виконанням домовленостей.

Для написання матеріалу використовувалися джерела: Вікіпедія, The New York Times, Fox News, BBC, The Guardian, Deutsche Welle, прес-служба Офісу президента.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.