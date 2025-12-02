Віткофф зустрівся з Путіним щодо мирного плану США: перші подробиці

Зустріч у Кремлі

Зустріч представників США і РФ почалася у Кремлі близько 19:00 за київським часом. Від США на зустрічі Віткофф і Кушнер, від РФ - Путін, його помічник Юрій Ушаков і Кирило Дмитрієв.

Фото: Стів Віткофф зустрівся з Путіним (Getty Images)

Як анонсувалося, на зустрічі обговорюватимуть мирний план США щодо завершення війни в Україні.

Як пише CNN, зустріч розпочалася з обговорення прогулянки Віткоффа та Кушнера по Москві. Наразі переговори проходять за зачиненими дверима без преси.

Детальніше про те, що передувало зустрічі Уіткоффа та Путіна - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Україна чекає на сигнали від США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після закінчення переговорів у Кремлі американська сторона поінформує Україну про їхні підсумки. Від результатів зустрічі залежатимуть подальші кроки на шляху до миру.

Крім того, сьогодні в ЗМІ з'явилася інформація, що після РФ Віткофф і Кушнер вирушать до Європи на зустріч із Зеленським. Водночас український лідер, відповідаючи на запитання про ймовірність зустрічі з Віткоффом найближчими днями, заявив, що все залежатиме від результатів переговорів у Кремлі.

Мирний план США: що про нього відомо на сьогодні

Інформація про мирний план США з'явилася у ЗМІ в листопаді, йшлося про якийсь документ із 28 пунктів. Також повідомлялося, що до його розробки залучалися росіяни. Українська делегація провела кілька раундів переговорів зі США - у Женеві та Маямі, де сторони працювали над узгодженням документа. Саме цю версію плану, як очікується, Віткофф і повіз Путіну.

Як сьогодні повідомив Зеленський, план складається з 20 пунктів. За його словами, найчутливішими пунктами є питання територій, заморожені активи РФ, а також гарантії безпеки.