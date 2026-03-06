Віткофф заінтригував заявою про прогрес у переговорах України і РФ

За словами Віткоффа, повернення тисячі людей стало можливим завдяки тривалим тристороннім переговорам у Женеві за участю США.

Він підкреслив, що процес курується особисто президентом США Дональдом Трампом.

"Під керівництвом президента ми продовжуємо досягати значущих результатів, одночасно працюючи над формулюванням мирної угоди, яка раз і назавжди покладе край війні", - зазначив спецпосланець.

Прогнози щодо завершення війни

Віткофф висловив оптимізм щодо подальшої дипломатії. Він повідомив, що робота над підсумковим документом триває, і нові результати можуть бути озвучені найближчим часом.

"Обговорення тривають, і в найближчі тижні очікується додатковий прогрес", - додав він.

Також американський дипломат подякував уряду Швейцарії за організацію майданчика для проведення цих дискусій.