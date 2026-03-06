RU

Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Виткофф заинтриговал заявлением о прогрессе в переговорах Украины и РФ

18:15 06.03.2026 Пт
2 мин
Что именно может измениться для Украины уже в ближайшее время?
aimg Сергей Козачук
Фото: специальный посланник США по вопросам мира Стив Уиткофф (Getty Images)

В ближайшие недели ожидается прогресс в переговорах по завершению войны в Украине. Этому способствовал масштабный обмен пленными, в рамках которого стороны вернули по 1000 человек.

Об этом заявил специальный посланник США по вопросам мира Стив Уиткофф, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в соцсети X.

Читайте также: Трамп назвал Зеленского "препятствием" к миру с РФ

По словам Виткоффа, возвращение тысячи людей стало возможным благодаря длительным трехсторонним переговорам в Женеве с участием США.

Он подчеркнул, что процесс курируется лично президентом США Дональдом Трампом.

"Под руководством президента мы продолжаем достигать значимых результатов, одновременно работая над формулировкой мирного соглашения, которое раз и навсегда положит конец войне", - отметил спецпосланник.

Прогнозы относительно завершения войны

Уиткофф выразил оптимизм относительно дальнейшей дипломатии. Он сообщил, что работа над итоговым документом продолжается, и новые результаты могут быть озвучены в ближайшее время.

"Обсуждения продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс", - добавил он.

Также американский дипломат поблагодарил правительство Швейцарии за организацию площадки для проведения этих дискуссий.

Мирные инициативы и позиция сторон

Напомним, в последнее время дипломатическая активность вокруг завершения войны существенно возросла. В частности, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия находятся в верхней части его списка приоритетов.

В то же время американский лидер высказывал критику в адрес украинского руководства, назвав президента Украины Владимира Зеленского препятствием для достижения мира.

Ранее появилась информация, что переговоры в Абу-Даби оказались под вопросом из-за позиции украинского президента.

Сам Владимир Зеленский подтвердил, что прямые переговоры с РФ пока отложились, однако Киев продолжает ожидать конструктивных шагов со стороны международных партнеров.

