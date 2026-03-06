Виткофф заинтриговал заявлением о прогрессе в переговорах Украины и РФ

По словам Виткоффа, возвращение тысячи людей стало возможным благодаря длительным трехсторонним переговорам в Женеве с участием США.

Он подчеркнул, что процесс курируется лично президентом США Дональдом Трампом.

"Под руководством президента мы продолжаем достигать значимых результатов, одновременно работая над формулировкой мирного соглашения, которое раз и навсегда положит конец войне", - отметил спецпосланник.

Прогнозы относительно завершения войны

Уиткофф выразил оптимизм относительно дальнейшей дипломатии. Он сообщил, что работа над итоговым документом продолжается, и новые результаты могут быть озвучены в ближайшее время.

"Обсуждения продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс", - добавил он.

Также американский дипломат поблагодарил правительство Швейцарии за организацию площадки для проведения этих дискуссий.