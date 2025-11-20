Віткофф вмовляв Туреччину та Німеччину "скоординувати зусилля" щодо України
У Німеччині заявили, що спецпосланник президента США Дональда Трампа, Стів Віткофф, заявив про необхідність координації між США та Європою в питанні України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль сказав, що під час телефонної розмови з ним та головою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом Віткофф заявив, що потрібно "координувати зусилля" щодо припинення війни в Україні.
Що саме мав Віткофф на увазі, незрозуміло, оскільки переговори між США та РФ щодо так званого "мирного плану", який розробляв цей друг президента США Дональда Трампа, вважаються "секретними" та "таємними". А Україна не брала участі у формуванні цього "мирного плану" та не була проінформована про деталі.
"Ми обговорили наші різноманітні поточні зусилля, спрямовані на припинення агресії Росії проти України і, таким чином, нарешті, незмірних людських страждань", - заявив Вадефуль, не ставши коментувати більш детально.
Зазначимо, 20 листопада президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від Сполучених Штатів проєкт так званого мирного плану, який, складається з 28 пунктів і фактично передбачає капітуляцію України. Зокрема, від Києва вимагають, щоб він відмовився від Донбасу, половини чисельності ЗСУ і не тільки.
Окрім цих, є ще дві ключові вимоги мирного плану США. Йдеться про зняття міжнародних санкцій, а також зупинку процесів, які документують злочини росіян проти мирного населення та інфраструктури України. Автор плану - спецпосланник Трампа, колишній рієлтор Стів Віткофф; Трамп добре обізнаний про цей план та підтримує його.