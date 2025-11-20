Віткофф вмовляв Туреччину та Німеччину "скоординувати зусилля" щодо України

У Німеччині заявили, що спецпосланник президента США Дональда Трампа, Стів Віткофф, заявив про необхідність координації між США та Європою в питанні України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль сказав, що під час телефонної розмови з ним та головою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом Віткофф заявив, що потрібно "координувати зусилля" щодо припинення війни в Україні.

Що саме мав Віткофф на увазі, незрозуміло, оскільки переговори між США та РФ щодо так званого "мирного плану", який розробляв цей друг президента США Дональда Трампа, вважаються "секретними" та "таємними". А Україна не брала участі у формуванні цього "мирного плану" та не була проінформована про деталі.

"Ми обговорили наші різноманітні поточні зусилля, спрямовані на припинення агресії Росії проти України і, таким чином, нарешті, незмірних людських страждань", - заявив Вадефуль, не ставши коментувати більш детально.