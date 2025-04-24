Віткофф вимагатиме від Путіна відмовитися від демілітаризації України, - Bloomberg

Очікується, що посланець американського президента Стів Віткофф порушить це питання під час наступної зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним щодо завершення війни в Україні.

За словами видання, це вказує на те, що адміністрація Трампа намагається отримати певні поступки як від Кремля, так і від України, щоб завершити війну. Однак згода на те, щоб Київ мав належно оснащену та укомплектовану армію, означала б, що Путін має відмовитися від своєї мети демілітаризації України, яка є однією з його основних заявлених цілей війни.

Адміністрація Трампа також хоче, щоб Москва повернула Україні Запорізьку атомну електростанцію, яку Росія захопила на початку повномасштабного вторгнення в 2022 році. Потім об'єкт потрапив би під контроль США для постачання енергії обом сторонам, зазначили джерела Bloomberg. Вони додали, що деталі плану ще не завершені і можуть змінитися.

Окрім того, США нібито також хочуть забезпечити, щоб земля, окупована Росією в Харківській області, була повернена. Однак Путін вимагає визнання всіх територій Луганської, Запорізької, Донецької та Херсонської областей, попри те, що йому не вдалося їх повністю окупувати.

Bloomberg намагалося взяти коментар щодо планів США у представників Ради національної безпеки США, Державного департаменту та Віткоффа, але відповіді не отримало.