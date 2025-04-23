Зустріч Віткоффа і Путіна відбудеться у п’ятницю, - Axios

Запланована зустріч спецпосланця президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна у Москві відбудеться наприкінці цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

За словами американського чиновника, Віткофф має зустрітися з главою Кремля у п’ятницю, 25 квітня, для переговорів про завершення війни в Україні.

Як пише Sky News, схоже, що Віткофф вже прямує до Москви на черговий раунд переговорів з Путіним. Видання посилається на дані бортових радарів, які показують, що літак з перемовником Трампа, імовірно, вилетів з Парижа і прямує до Росії.

Зустріч Віткоффа з Путіним

Нагадаємо, вчора у Кремлі повідомили, що спецпредставник президента США з Близького Сходу Стів Віткофф може вже цього тижня відвідати Москву.

Водночас там не уточнили дату візиту та чи може російський диктатор Володимир Путін зустрітися з Віткоффом.

Пізніше у Білому домі підтвердили візит спецпосланця до Москви. Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що переговори щодо завершення війни в Україні тривають, і Віткофф має продовжити перемовини з Путіним з цього приводу.

Варто зазначити, що спецпредставник президента США вже зустрічався з Путіним 11 квітня. Їх зустріч тривала майже п'ять годин. Головною темою переговорів була Україна.

Зокрема, після зустрічі з російським диктатором Віткофф заявив, що ключ до так званої мирної угоди між РФ та Україною - це питання "п'яти територій".

Мирний план США

Додамо, що наразі, за даними західних ЗМІ, США намагаються просувати свій мирний план по Україні. Однак він суперечить позиції України, зокрема, нібито передбачає відмову від територій і НАТО. На що ще вчора президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не визнаватиме Крим та інші окуповані території російськими.