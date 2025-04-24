Уиткофф потребует от Путина отказаться от демилитаризации Украины, - Bloomberg

Ожидается, что посланник американского президента Стив Уиткофф поднимет этот вопрос во время следующей встречи с российским диктатором Владимиром Путиным по завершению войны в Украине.

По словам издания, это указывает на то, что администрация Трампа пытается получить определенные уступки как от Кремля, так и от Украины, чтобы завершить войну. Однако согласие на то, чтобы Киев имел должным образом оснащенную и укомплектованную армию, означало бы, что Путин должен отказаться от своей цели демилитаризации Украины, которая является одной из его основных заявленных целей войны.

Администрация Трампа также хочет, чтобы Москва вернула Украине Запорожскую атомную электростанцию, которую Россия захватила в начале полномасштабного вторжения в 2022 году. Затем объект попал бы под контроль США для поставки энергии обеим сторонам, отметили источники Bloomberg. Они добавили, что детали плана еще не завершены и могут измениться.

Кроме того, США якобы также хотят обеспечить, чтобы земля, оккупированная Россией в Харьковской области, была возвращена. Однако Путин требует признания всех территорий Луганской, Запорожской, Донецкой и Херсонской областей, несмотря на то, что ему не удалось их полностью оккупировать.

Bloomberg пыталось взять комментарий относительно планов США у представителей Совета национальной безопасности США, Государственного департамента и Уиткоффа, но ответа не получило.