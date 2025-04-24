"Ми домовилися з Росією". Трамп зробив заяву про мирну угоду і дорікнув Зеленському

Дональд Трамп вважає що домовленості з Росією про мир досягнуто, тепер черга за Києвом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Трампа в Овальному кабінеті.

"Я вважаю, у нас є домовленість з Росією. Нам слід домовитися з Зеленським. І я сподіваюся, що Зеленський... Я думав, що з ним буде легше домовитися. Поки що це виявилось складніше, але нічого страшного. Це нормально. Але я думаю, що у нас є домовленість з обома. Я сподіваюся, вони це зроблять", - сказав Трамп.

Трамп зазначив, що Росія готова до переговорів та укладення мирної угоди.

Глава Білого дому заявив, що він зможе вирішити проблему війни в Україні "завдяки певним здібностям".

Мирні переговори у Лондоні

У середу, 23 квітня, в Лондоні відбувся черговий раунд мирних переговорів за участю представників України, Британії, Франції та Німеччини та США.

Під час зустрічі американська сторона запропонувала новий мирний план щодо України, за яким Вашингтон готовий визнати Крим територією РФ і скасувати антиросійські санкції. Взамін Кремль заморожує війну.

Однак президент Володимир Зеленський відмовився від такої ідеї.

Трамп розкритикував позицію Зеленського. Він заявив, що якщо не погодитися на такий план, то війна затягнеться надовго, а Україна ризикує повністю втратити незалежність.

Росія вимагає від Києва віддати їй під контроль чотири області й обіцяє завершити війну.

Тим часом європейські союзники України шукають можливість поступок через непохитну позицію США.

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