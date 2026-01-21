UA

Віткофф відмовився засуджувати атаки Росії на українську енергетику

Фото: спецпредставник президента США Стів Віткофф (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Спецпредставник президента США Стів Віткофф відмовився засуджувати російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Всі хочуть досягти мирної угоди", - сказав Віткофф в інтерв'ю Bloomberg TV.

Він відмовився засуджувати російські атаки на українську інфраструктуру, в результаті якого велика частина столиці Києва залишилася без води, опалення та електроенергії під час сильних морозів.

"Вони перебувають у стані війни, вони стріляють один в одного", - заявив спецпредставник президента США.

Обстріли енергетики України

Нагадаємо, через постійні атаки Росії на енергооб'єкти в Україні запровадили режим надзвичайної ситуації в енергетиці. Найскладніша ситуація наразі у Києві, де після ударів окупанта 9 січня і подальших атак виникли серйозні проблеми з теплом, водою та світлом.

З 15 січня в столиці працює спеціальний штаб, створений за дорученням президента для ліквідації наслідків обстрілів.

Вже понад десять днів кияни живуть в умовах аварійних відключень електрики, які діють без чітких графіків, а в деяких будинках досі відсутнє опалення.

Окрім того, у ніч на 20 січня російські війська знову завдали удару по Києву, застосувавши балістичні ракети та безпілотники. У столиці лунали потужні вибухи, що призвело до перебоїв з електропостачанням у низці районів. Тисячі будинків залишилися без опалення.

Також було знеструмлено об’єкти водопровідної інфраструктури, через що в більшості районів водопостачання або повністю припинилося, або здійснювалося зі зниженим тиском.

