Віткофф та Кушнер зустрілися із Зеленським після переговорів у Росії

Зауважимо, що сьогодні було анонсовано, що Стів Віткофф та Джаред Кушнер після переговорів у Москві відправляться до Ірландії, оскільки в Дубліні була запланована їхня зустріч із Володимиром Зеленський.

Наразі вони вже прибули на місце подій та проводять переговори з президентом України. Зустріч відбувається на аеродромі Кейсмент у Балдоннелі.

Низка ЗМІ пишуть, що будівлю де відбувається зустріч посилено охороняють, а на місці працюють близько двох десятків представників українських та іноземних медіа. Після завершення переговорів очікуються можливі заяви для преси.