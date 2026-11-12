Віткофф та Кушнер зустрілися із Зеленським після переговорів у Росії

У четвер ввечері, 12 листопада, спецпредставники Трампа прибули до Ірландії та зустрілися із президентом України Володимиром Зеленським. Переговори відбуваються після візиту американців до Москви та розмови із диктатором РФ Володимиром Путіним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Зауважимо, що сьогодні було анонсовано, що Стів Віткофф та Джаред Кушнер після переговорів у Москві відправляться до Ірландії, оскільки в Дубліні була запланована їхня зустріч із Володимиром Зеленський.
Наразі вони вже прибули на місце подій та проводять переговори з президентом України. Зустріч відбувається на аеродромі Кейсмент у Балдоннелі.
Низка ЗМІ пишуть, що будівлю де відбувається зустріч посилено охороняють, а на місці працюють близько двох десятків представників українських та іноземних медіа. Після завершення переговорів очікуються можливі заяви для преси.
Нагадаємо, що 10 і 11 листопада між Україною, США та Росією вперше з лютого відновилися тристоронні прямі переговори щодо завершення війни.
Уже сьогодні, 12 листопада, цей процес продовжився. Рано-вранці Віткофф і Кушнер прибули до Москви для зустрічі з Путіним. За її підсумками перший спецпредставник Трампа повідомив, що передасть Зеленському інформацію про контакти з главою Кремля, а другий заявив, що США почали обговорювати з європейцями архітектуру безпеки на континенті. Детальніше про зустріч читайте в нашому матеріалі.
Також Стів Віткофф публічно анонсував, що має намір обговорити з Володимиром Зеленським підсумки переговорів у Кремлі та переконуватиме його обрати шлях до завершення війни.
Тим часом ЗМІ писали, що до переговорів, які відбудуться в Дубліні, долучаться також представники щонайменше трьох європейських країн - Німеччини, Франції та Британії.
Варто зазначити, що Віткофф також анонсував новий раунд тристоронніх переговорів. Вони відбудуться наступного тижня.