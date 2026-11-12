UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Мирні переговори Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні

Віткофф та Кушнер зустрілися із Зеленським після переговорів у Росії

23:24 12.11.2026 Чт
2 хв
aimg Едуард Ткач
Фото: Володимир Зеленський, Джаред Кушнер та Стів Віткофф (Getty Images)

У четвер ввечері, 12 листопада, спецпредставники Трампа прибули до Ірландії та зустрілися із президентом України Володимиром Зеленським. Переговори відбуваються після візиту американців до Москви та розмови із диктатором РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Зауважимо, що сьогодні було анонсовано, що Стів Віткофф та Джаред Кушнер після переговорів у Москві відправляться до Ірландії, оскільки в Дубліні була запланована їхня зустріч із Володимиром Зеленський.

Наразі вони вже прибули на місце подій та проводять переговори з президентом України. Зустріч відбувається на аеродромі Кейсмент у Балдоннелі.

Низка ЗМІ пишуть, що будівлю де відбувається зустріч посилено охороняють, а на місці працюють близько двох десятків представників українських та іноземних медіа. Після завершення переговорів очікуються можливі заяви для преси.

Мирні переговори

Нагадаємо, що 10 і 11 листопада між Україною, США та Росією вперше з лютого відновилися тристоронні прямі переговори щодо завершення війни.

Уже сьогодні, 12 листопада, цей процес продовжився. Рано-вранці Віткофф і Кушнер прибули до Москви для зустрічі з Путіним. За її підсумками перший спецпредставник Трампа повідомив, що передасть Зеленському інформацію про контакти з главою Кремля, а другий заявив, що США почали обговорювати з європейцями архітектуру безпеки на континенті. Детальніше про зустріч читайте в нашому матеріалі.

Також Стів Віткофф публічно анонсував, що має намір обговорити з Володимиром Зеленським підсумки переговорів у Кремлі та переконуватиме його обрати шлях до завершення війни.

Тим часом ЗМІ писали, що до переговорів, які відбудуться в Дубліні, долучаться також представники щонайменше трьох європейських країн - Німеччини, Франції та Британії.

Варто зазначити, що Віткофф також анонсував новий раунд тристоронніх переговорів. Вони відбудуться наступного тижня.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінРосійська ФедераціяДжаред КушнерМирні переговориСтів ВіткоффВійна в Україні