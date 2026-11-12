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Уиткофф и Кушнер встретились с Зеленским после переговоров в России

23:24 12.11.2026 Чт
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Фото: Владимир Зеленский, Джаред Кушнер и Стив Уиткофф (Getty Images)

В четверг вечером, 12 ноября, спецпредставители Трампа прибыли в Ирландию и встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры проходят после визита американцев в Москву и беседы с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Заметим, что сегодня было анонсировано, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер после переговоров в Москве отправятся в Ирландию, поскольку в Дублине была запланирована их встреча с Владимиром Зеленским.

Они уже прибыли на место событий и проводят переговоры с президентом Украины. Встреча проходит на аэродроме Кейсмент в Балдоннеле.

Ряд СМИ пишут, что здание, где проходит встреча, усиленно охраняют, а на месте работают около двух десятков представителей украинских и иностранных медиа. После завершения переговоров ожидаются возможные заявления для прессы.

Мирные переговоры

Напомним, что начиная с 10 и 11 ноября между Украиной, США и Россией впервые с февраля возобновились трехсторонние прямые переговоры по завершению войны.

Уже сегодня 12 ноября этот процесс продолжился. Рано утром Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву для встречи с Путиным, по итогам которых первый спецпредставитель Трампа сообщил, что передаст Зеленскому информацию о контактах с главой Кремля, а второй сообщил, что США стали обсуждать с европейцами архитектуру безопасности на континенте. Подробнее о встрече - читайте в нашем материале.

Также Стив Уиткофф публично анонсировал, что намерен обсудить с Владимиром Зеленским итоги переговоров в Кремле, и что он будет убеждать его выбрать путь завершения войны.

СМИ тем временем писали, что к переговорам, которые состоятся в Дублине, присоединятся также представители как минимум трех стран Европы - Германии, Франции и Британии.

Стоит отметить, что Уиткофф также анонсировал новый раунд трехсторонних переговоров. Они состоятся на следующей неделе.

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