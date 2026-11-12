Уиткофф и Кушнер встретились с Зеленским после переговоров в России

Заметим, что сегодня было анонсировано, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер после переговоров в Москве отправятся в Ирландию, поскольку в Дублине была запланирована их встреча с Владимиром Зеленским.

Они уже прибыли на место событий и проводят переговоры с президентом Украины. Встреча проходит на аэродроме Кейсмент в Балдоннеле.

Ряд СМИ пишут, что здание, где проходит встреча, усиленно охраняют, а на месте работают около двух десятков представителей украинских и иностранных медиа. После завершения переговоров ожидаются возможные заявления для прессы.