Віткофф та Кушнер скасували запланований візит до Ізраїлю, - ЗМІ

Водночас офіційні представники США та Ізраїлю не коментували причини скасування візиту.

За інформацією джерел видання, розбіжності між США та Ізраїлем виникли через ізраїльські удари по іранських нафтових об'єктах, які відбулися в суботу, 7 березня.

Американські чиновники наголосили, що у Вашингтоні були здивовані масштабом ударів Армії оборони Ізраїлю.

Вплив війни на світову економіку

Нагадаємо, 28 лютого США разом з Ізраїлем розпочали військову операцію проти Ірану. Її метою називали стримування ядерної програми Тегерана та знищення ракетного потенціалу країни.

Станом на 9 березня рух суден через Ормузьку протоку різко скоротився — приблизно на 90%. Цей стратегічний маршрут забезпечує транспортування близько п’ятої частини світових поставок нафти та скрапленого природного газу. Через нього проходить майже половина імпорту нафти до країн Азії та близько чверті світових поставок СПГ.

На тлі загострення ситуації директорка Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва закликала уряди готуватися до найскладніших сценаріїв. За її словами, світові лідери мають "готуватися до немислимого".

Натомість Ізраїль продовжує завдавати ударів по іранській нафтовій інфраструктурі.