Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Віткофф та Кушнер скасували запланований візит до Ізраїлю, - ЗМІ

16:14 09.03.2026 Пн
2 хв
Між союзниками назріває скандал, поки війна проти Ірану ще триває?
aimg Марія Науменко
Фото: Спецпредставник президента США Стів Віткофф (GettyImages)

На тлі ескалації конфлікту на Близькому Сході між союзниками - США та Ізраїлем - з’явилися перші ознаки напруження. Американські посланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер несподівано скасували свій запланований візит до Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

Читайте також: Нафта перевищила 100 доларів через війну в Ірані

Водночас офіційні представники США та Ізраїлю не коментували причини скасування візиту.

За інформацією джерел видання, розбіжності між США та Ізраїлем виникли через ізраїльські удари по іранських нафтових об'єктах, які відбулися в суботу, 7 березня.

Американські чиновники наголосили, що у Вашингтоні були здивовані масштабом ударів Армії оборони Ізраїлю.

Вплив війни на світову економіку

Нагадаємо, 28 лютого США разом з Ізраїлем розпочали військову операцію проти Ірану. Її метою називали стримування ядерної програми Тегерана та знищення ракетного потенціалу країни.

Станом на 9 березня рух суден через Ормузьку протоку різко скоротився — приблизно на 90%. Цей стратегічний маршрут забезпечує транспортування близько п’ятої частини світових поставок нафти та скрапленого природного газу. Через нього проходить майже половина імпорту нафти до країн Азії та близько чверті світових поставок СПГ.

На тлі загострення ситуації директорка Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва закликала уряди готуватися до найскладніших сценаріїв. За її словами, світові лідери мають "готуватися до немислимого".

Натомість Ізраїль продовжує завдавати ударів по іранській нафтовій інфраструктурі.

Спецпредставники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер планували прибути до Ізраїлю 10 березня, аби обговорити дії Ізраїлю.

Тим часом нова ескалація конфлікту вже позначилася на світових ринках. На тлі бойових дій в Ірані ціни на нафту перевищили 100 доларів за барель — уперше з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Більше по темі:
НАФТАІзраїльІранБлизький Схід