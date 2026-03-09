Уиткофф и Кушнер отменили запланированный визит в Израиль, - СМИ

На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке между союзниками - США и Израилем - появились первые признаки напряжения. Американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер неожиданно отменили свой запланированный визит в Израиль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.
В то же время официальные представители США и Израиля не комментировали причины отмены визита.
По информации источников издания, разногласия между США и Израилем возникли из-за израильских ударов по иранским нефтяным объектам, которые состоялись в субботу, 7 марта.
Американские чиновники отметили, что в Вашингтоне были удивлены масштабом ударов Армии обороны Израиля.
Напомним, 28 февраля США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана. Ее целью называли сдерживание ядерной программы Тегерана и уничтожение ракетного потенциала страны.
По состоянию на 9 марта движение судов через Ормузский пролив резко сократилось — примерно на 90%. Этот стратегический маршрут обеспечивает транспортировку около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Через него проходит почти половина импорта нефти в страны Азии и около четверти мировых поставок СПГ.
На фоне обострения ситуации директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева призвала правительства готовиться к самым сложным сценариям. По ее словам, мировые лидеры должны "готовиться к немыслимому".
В то же время Израиль продолжает наносить удары по иранской нефтяной инфраструктуре.
Спецпредставители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планировали прибыть в Израиль 10 марта, чтобы обсудить действия Израиля.
Тем временем новая эскалация конфликта уже сказалась на мировых рынках. На фоне боевых действий в Иране цены на нефть превысили 100 долларов за баррель - впервые со времени полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.