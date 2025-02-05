Президент США Дональд Трамп хоче підписати нову ядерну угоду з Іраном. Такий договір країни вже підписували в 2015 році, але Трамп вивів США з нього в 2018 році.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його пост у Truth Social.

"Я хочу, щоб Іран був великою і успішною країною, але такою, яка не може мати ядерної зброї. Повідомлення про те, що Сполучені Штати, працюючи спільно з Ізраїлем, збираються рознести Іран "в пух і прах", сильно перебільшені", - написав він. За словами американського президента, він віддав би перевагу "перевіреній ядерній мирній угоді", яка дозволить Ірану "мирно розвиватися і процвітати". "Ми повинні почати працювати над нею (угодою, - ред) негайно, і влаштувати велике близькосхідне святкування, коли вона буде підписана і завершена. Боже, благослови Близький Схід!" - додав Трамп.



Трамп заявив, що хоче підписати нову ядерну угоду з Іраном (truthsocial.com/@realDonaldTrump)