У Трампа відреагували на небажання Ірану вести переговори зі США

В адміністрації президента США Дональда Трампа відповіли на відмову духовного лідера Ірану Алі Хаменеї вести переговори з Вашингтоном. Лідеру радять поставити інтереси народу вище терору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У відповідь на коментарі Хаменеї, речник Ради національної безпеки Білого дому Брайан Г'юз майже слово в слово повторив вибір між переговорами та військовими діями, який, за словами Трампа, він запропонував Ірану.

"Ми сподіваємося, що іранський режим поставить свій народ і свої інтереси вище за терор", - йдеться у заяві Г'юза.

Раніше президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Fox Business заявив: "Є два способи боротьби з Іраном: військовий, або ви укладаєте угоду". Його месседж стосувався ймовірності набуття Тегераном ядерної зброї.

Ядерна програма Ірану та позиція США

Висловивши відкритість до угоди з Тегераном, Трамп відновив кампанію "максимального тиску", яку він застосовував під час свого першого президентського терміну, щоб ізолювати Іран від світової економіки та звести його експорт нафти до нуля.

Під час свого президентського терміну 2017-2021 років, Трамп вивів США з історичної угоди між Іраном та великими державами, яка накладала суворі обмеження на ядерну діяльність Тегерана в обмін на послаблення санкцій.

Після того, як Трамп вийшов з угоди у 2018 році та знову запровадив санкції, Іран порушив і значно перевищив ці обмеження.

Керівник ядерної програми ООН Рафаель Гроссі заявив, що час для дипломатії накласти нові обмеження на діяльність Ірану вичерпується, оскільки Тегеран продовжує прискорювати збагачення урану до рівня, близького до використання у зброї.

Хоча Тегеран заявляє, що його програма балістичних ракет має суто оборонний характер, на Заході вона розглядається як дестабілізуючий фактор на нестабільному, охопленому конфліктами Близькому Сході.