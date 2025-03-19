Трамп дав Ірану два місяці для укладання нової ядерної угоди, - Axios

Президент США Дональд Трамп у листі до верховного лідера Ірану Алі Хаменеї висунув вимогу укласти нову ядерну угоду протягом двох місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

За інформацією джерел видання, лист Трампа до Хаменеї був "жорстким" і містив не лише пропозицію переговорів щодо нової ядерної угоди, а й наслідки, якщо Тегеран її відкине.

Співрозмовники Axios зазначили, що американський президент назвав двомісячний термін для укладення угоди, хоча й не уточнили, ідеться про час після отримання листа чи після початку переговорів.

Також США поінформували про зміст листа кількох союзників, зокрема Ізраїль, Саудівську Аравію та Обʼєднані Арабські Емірати.