Трамп дав Ірану два місяці для укладання нової ядерної угоди, - Axios
Президент США Дональд Трамп у листі до верховного лідера Ірану Алі Хаменеї висунув вимогу укласти нову ядерну угоду протягом двох місяців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
За інформацією джерел видання, лист Трампа до Хаменеї був "жорстким" і містив не лише пропозицію переговорів щодо нової ядерної угоди, а й наслідки, якщо Тегеран її відкине.
Співрозмовники Axios зазначили, що американський президент назвав двомісячний термін для укладення угоди, хоча й не уточнили, ідеться про час після отримання листа чи після початку переговорів.
Також США поінформували про зміст листа кількох союзників, зокрема Ізраїль, Саудівську Аравію та Обʼєднані Арабські Емірати.
Ядерна угода США та Ірану
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп хоче підписати нову ядерну угоду з Іраном. Адже такий договір країни вже підписували у 2015 році, але Трамп вивів США з нього у 2018-му.
Нещодавно президент США Дональд Трамп надіслав листа Тегерану з пропозицією провести переговори щодо ядерної програми Ірану. Американський лідер переконаний, що є два способи боротьби з Іраном - військовий або укладання угоди.
Однак верховний лідер Ірану Алі Хаменеї висловив небажання вести переговори з "зарозумілими державами" та звинуватив США у політиці "диктату" та "нав'язування".
В адміністрації Трампа відповіли на відмову Хаменеї вести переговори з Вашингтоном. Лідеру Ірану радять поставити інтереси народу вище терору.
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