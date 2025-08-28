UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Віткофф помилився: в ЗМІ розповіли, чому виникла плутанина з "умовами Путіна для миру"

Фото: спецпосланець Трампа Стів Віткофф (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним грубо порушив дипломатичний протокол. Саме через це потім виникла плутанина з "умовами Путіна" для миру в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Видання нагадало, що 7 серпня Віткофф під час телефонної розмови з європейськими лідерами заявив, що Путін нібито готовий вивести війська з Запорізької та Херсонської області України. В обмін він вимагає від Києва поступитися Донбасом.

Але вже наступного дня Віткофф почав говорити зовсім інше - що Путін не пропонував виведення військ з українських територій. Обидві заяви Віткоффа шокували європейських лідерів та деяких американських чиновників.

Видання зазначає, що Віткофф - нью-йоркський забудовник та особистий друг Трампа, але він не має жодного дипломатичного або політичного досвіду. Можливо, саме це пояснює кричуще порушення дипломатичного протоколу, яке Віткофф зробив 6 серпня під час зустрічі з Путіним.

Віткофф, відправляючись в Кремль, не взяв із собою стенографіста від Державного департаменту і, таким чином, залишив і себе і Вашингтон без запису точних пропозицій Путіна. Саме це спричинило усю подальшу плутанину - схоже, Віткофф просто не зміг точно згадати, про що говорив з Путіним.

Європейським чиновникам довелося витратити чимало часу, намагаючись з'ясувати в американських колег, що саме Путін сказав Віткоффу. Зі свого боку, більшість чиновників США і сама слабо розуміла, що це взагалі було та про що говорили у Кремлі.

"Віткофф, близький друг Трампа, отримав похвалу... Однак деякі американські та європейські чиновники стурбовані тим, що росіяни користуються його відсутністю досвіду за столом переговорів", - додало видання.

Віткофф та плутанина

Нагадаємо, що 6 серпня Віткофф, за даними ЗМІ, у ході зустрічі з Путіним озвучив "дуже вигідну пропозицію", зокрема, обіцяючи поступове зняття санкцій та повернення до імпорту російських енергоресурсів.

У президента України Володимира Зеленського 7 серпня відреагували на цей "план Віткоффа". Радник президента Дмитро Литвин запевнив, що чутки про план щодо заморожування війни, який Віткофф нібито запропонував Путіну, є фейковими.

Існував цей план, або ні, достеменно невідомо, але Віткофф додав плутанини 7 серпня, спочатку заявивши, що Росія готова піти на низку важливих поступок, зокрема вивести війська з Запорізької та Херсонської областей України.

Але після цього ЗМІ із посиланням на власні джерела написали, що Путін не відмовився від намірів повністю контролювати Донеччину, Луганщину, Запорізьку та Херсонську області. А Віткофф неправильно зрозумів заяви Путіна і прийняв їх за поступки.

