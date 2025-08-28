Виткофф ошибся: в СМИ рассказали, почему возникла путаница с "условиями Путина для мира"

Издание напомнило, что 7 августа Виткофф во время телефонного разговора с европейскими лидерами заявил, что Путин якобы готов вывести войска из Запорожской и Херсонской области Украины. В обмен он требует от Киева уступить Донбасс.

Но уже на следующий день Уиткофф начал говорить совсем другое - что Путин не предлагал вывод войск с украинских территорий. Оба заявления Уиткоффа шокировали европейских лидеров и некоторых американских чиновников.

Издание отмечает, что Уиткофф - нью-йоркский застройщик и личный друг Трампа, но он не имеет никакого дипломатического или политического опыта. Возможно, именно это объясняет вопиющее нарушение дипломатического протокола, которое Уиткофф сделал 6 августа во время встречи с Путиным.

Уиткофф, отправляясь в Кремль, не взял с собой стенографиста от Государственного департамента и, таким образом, оставил и себя и Вашингтон без записи точных предложений Путина. Именно это повлекло всю дальнейшую путаницу - похоже, Уиткофф просто не смог точно вспомнить, о чем говорил с Путиным.

Европейским чиновникам пришлось потратить немало времени, пытаясь выяснить у американских коллег, что именно Путин сказал Виткоффу. Со своей стороны, большинство чиновников США и сами слабо понимали, что это вообще было и о чем говорили в Кремле.

"Уиткофф, близкий друг Трампа, получил похвалу... Однако некоторые американские и европейские чиновники обеспокоены тем, что россияне пользуются его отсутствием опыта за столом переговоров", - добавило издание.