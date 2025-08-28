Віткофф помилився: в ЗМІ розповіли, чому виникла плутанина з "умовами Путіна для миру"

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним грубо порушив дипломатичний протокол. Саме через це потім виникла плутанина з "умовами Путіна" для миру в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Видання нагадало, що 7 серпня Віткофф під час телефонної розмови з європейськими лідерами заявив, що Путін нібито готовий вивести війська з Запорізької та Херсонської області України. В обмін він вимагає від Києва поступитися Донбасом.

Але вже наступного дня Віткофф почав говорити зовсім інше - що Путін не пропонував виведення військ з українських територій. Обидві заяви Віткоффа шокували європейських лідерів та деяких американських чиновників.

Видання зазначає, що Віткофф - нью-йоркський забудовник та особистий друг Трампа, але він не має жодного дипломатичного або політичного досвіду. Можливо, саме це пояснює кричуще порушення дипломатичного протоколу, яке Віткофф зробив 6 серпня під час зустрічі з Путіним.

Віткофф, відправляючись в Кремль, не взяв із собою стенографіста від Державного департаменту і, таким чином, залишив і себе і Вашингтон без запису точних пропозицій Путіна. Саме це спричинило усю подальшу плутанину - схоже, Віткофф просто не зміг точно згадати, про що говорив з Путіним.

Європейським чиновникам довелося витратити чимало часу, намагаючись з'ясувати в американських колег, що саме Путін сказав Віткоффу. Зі свого боку, більшість чиновників США і сама слабо розуміла, що це взагалі було та про що говорили у Кремлі.