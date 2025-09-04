Віткофф пішов із зустрічі "коаліції рішучих": ЗМІ пояснили, що сталося

За повідомленнями ЗМІ, спецпосланець Трампа був присутній на зустрічі лише частково. Через 20 хвилин після початку засідання з’явилася інформація, що він покинув зал.

У Єлисейському палаці пояснили, що він брав участь у частині роботи та звернувся до всіх присутніх глав держав та урядів. Однак Віткофф був змушений покинути зустріч, як планувалося, для іншої зустрічі.

Він знову доєднається до лідерів, коли вони будуть здійснювати телефонний дзвінок американському президенту Дональду Трампу.