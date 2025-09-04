Уиткофф ушел со встречи "коалиции решительных": СМИ объяснили, что произошло

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф покинул Елисейский дворец, где в четверг проходит заседание стран "коалиции решительных" по поддержке Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио. Свобода.
По сообщениям СМИ, спецпосланник Трампа присутствовал на встрече лишь частично. Через 20 минут после начала заседания появилась информация, что он покинул зал.
В Елисейском дворце объяснили, что он участвовал в части работы и обратился ко всем присутствующим главам государств и правительств. Однако Уиткофф был вынужден покинуть встречу, как планировалось, для другой встречи.
Он снова присоединится к лидерам, когда они будут осуществлять телефонный звонок американскому президенту Дональду Трампу.
В четверг, 4 сентября, в Париже началась встреча стран "коалиции решительных" по поддержке Украины. Заседание проходит в Елисейском дворце.
Участие во встрече принимает президент Украины Владимир Зеленский, который опубликовал видео с начала мероприятия.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что вместе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым провел ряд двусторонних встреч.
В частности, они пообщались с Виткоффом, советником премьер-министра Великобритании по вопросам нацбезопасности Джонатаном Пауэллом, дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном и другими высокопоставленными чиновниками.
По словам Ермака, в Париже обсудили вопросы гарантий безопасности для Украины, усиление санкций против России и возвращение пленных.
Кроме того, среди предложений партнеров "коалиции решительных" - создание "бесполетной зоны" и патрульной миссии в Черном море.
Ожидается, что европейские лидеры также проведут телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, во время которого планируют обсудить вопрос гарантий безопасности для Украины.