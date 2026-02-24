Віткофф назвав головну умову укладення мирної угоди між Україною та РФ

Коментуючи питання надання Україні гарантій безпеки, Віткофф заявив, що мирна угода не може бути укладена, доки український народ не буде переконаний - війна ніколи не повториться.

"І наші протоколи безпеки розроблені для того, аби люди мали сильне відчуття, що вони зможуть жити в мирі, мати життя для своїх дітей, не мати такого насилля між двома країнами, і що цей конфлікт ніколи більше не повториться", - пояснив він.

Віткофф додав, що саме такий підхід є основою та передумовою гарантій безпеки. Переговорна команда від США за наказом президента Дональда Трампа намагається зараз зробити все можливе, щоб у мирних перемовинах був прогрес.

"На столі є багато креативних ідей, які я сьогодні не обговорюватиму, бо це, ймовірно, було б недоречно, але це речі, які ніколи раніше не обговорювалися, і вони розумні, обґрунтовані та раціональні, і те, що вони не працюють, не означає, що ми не продовжуємо намагатися. Тож я можу сказати… всім присутнім, і українському народу, що це справді важливо для нас. Нам не байдуже", - заявив Віткофф.