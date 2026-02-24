Виткофф назвал главное условие заключения мирного соглашения между Украиной и РФ

Комментируя вопрос предоставления Украине гарантий безопасности, Виткофф заявил, что мирное соглашение не может быть заключено, пока украинский народ не будет убежден - война никогда не повторится.

"И наши протоколы безопасности разработаны для того, чтобы люди имели сильное ощущение, что они смогут жить в мире, иметь жизнь для своих детей, не иметь такого насилия между двумя странами, и что этот конфликт никогда больше не повторится", - пояснил он.

Уиткофф добавил, что именно такой подход является основой и предпосылкой гарантий безопасности. Переговорная команда от США по приказу президента Дональда Трампа пытается сейчас сделать все возможное, чтобы в мирных переговорах был прогресс.

"На столе есть много креативных идей, которые я сегодня не буду обсуждать, потому что это, вероятно, было бы неуместно, но это вещи, которые никогда раньше не обсуждались, и они разумные, обоснованные и рациональные, и то, что они не работают, не означает, что мы не продолжаем пытаться. Поэтому я могу сказать... всем присутствующим, и украинскому народу, что это действительно важно для нас. Нам не безразлично", - заявил Уиткофф.