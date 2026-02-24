RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Виткофф назвал главное условие заключения мирного соглашения между Украиной и РФ

Фото: спецпосланник Трампа Стив Уиткофф (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Никакого мирного соглашения не может быть до тех пор, пока Украина и украинцы не будут иметь ощущение того, что война может повториться.

Об этом заявил специальный представитель президента США Стив Уиткофф на встрече YES, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Читайте также: Уиткофф поедет в Женеву и встретится с Умеровым: о чем будут говорить

Комментируя вопрос предоставления Украине гарантий безопасности, Виткофф заявил, что мирное соглашение не может быть заключено, пока украинский народ не будет убежден - война никогда не повторится.

"И наши протоколы безопасности разработаны для того, чтобы люди имели сильное ощущение, что они смогут жить в мире, иметь жизнь для своих детей, не иметь такого насилия между двумя странами, и что этот конфликт никогда больше не повторится", - пояснил он.

Уиткофф добавил, что именно такой подход является основой и предпосылкой гарантий безопасности. Переговорная команда от США по приказу президента Дональда Трампа пытается сейчас сделать все возможное, чтобы в мирных переговорах был прогресс.

"На столе есть много креативных идей, которые я сегодня не буду обсуждать, потому что это, вероятно, было бы неуместно, но это вещи, которые никогда раньше не обсуждались, и они разумные, обоснованные и рациональные, и то, что они не работают, не означает, что мы не продолжаем пытаться. Поэтому я могу сказать... всем присутствующим, и украинскому народу, что это действительно важно для нас. Нам не безразлично", - заявил Уиткофф.

 

Как завершение войны в Украине видят в США

Президент США Дональд Трамп, как стало известно, хочет приурочить завершение войны в Украине к 4 июля - к празднованию 250-летия независимости США 4 июля. При этом Трамп планирует подписать соглашение о гарантиях безопасности и завершении войны в Украине во время масштабной церемонии.

В то же время украинская сторона настаивает на предварительном одобрении документа Конгрессом США. Киев считает, что гарантии безопасности должны быть сначала согласованы и ратифицированы американскими законодателями.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаСоединенные Штаты АмерикиРоссийская ФедерацияСтив УиткоффМирные переговоры