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Віткоффу довелося чекати зустрічі з Путіним вісім годин, - Sky News

Субота 15 березня 2025 14:38
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Віткоффу довелося чекати зустрічі з Путіним вісім годин, - Sky News Фото: спецпосланець президента США Стів Віткофф (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Спецпосланець президента США Стів Віткофф чекав вісім годин зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним. Той у цей час зустрічався з Олександром Лукашенком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Судячи з кадрів, як пише видання, які зафіксували його кортеж, що виїжджає і повертається в московський аеропорт Внуково, він пробув тут трохи більше 12 годин, що свідчить про те, що "Стів Віткофф недовго пробув у російській столиці".

"І більшу частину цього часу, судячи з усього, він залишався в очікуванні. Прибувши в четвер близько обіду, він прочекав щонайменше вісім годин, перш ніж його викликали в Кремль", - кажуть журналісти.

Автори статті доходять висновку, що, "очевидно, Путін був надто зайнятий", зустрічаючись із главою білоруського режиму Олександром Лукашенком, у рамках "спішно організованого державного візиту", про який було оголошено напередодні.

Візит Віткоффа до Москви

Віткоффа відправили до Москви 13 березня, щоб передати главі Кремля Володимиру Путіну пропозицію США про 30-денне припинення вогню. Це вже другий візит Стіва Віткоффа до Росії.

Його візит був запланований після американо-українських переговорів у Саудівській Аравії 11 березня. Під час них якраз і було погоджено припинення вогню на 30 днів на фронті в Україні. Також США відновили постачання військової допомоги та обмін розвідданими з Україною.

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