Віткофф назвав головне завдання 30-денного припинення вогню в Україні
Результатом нинішнього етапу переговорів України зі Сполученими Штатами є встановлення тимчасового перемир'я на 30 днів, під час якого сторони обговорять постійне припинення вогню.
Про це заявив спецпредставник США з питань Близького Сходу Стівен Віткофф, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю чиновника журналісту Такеру Карлсону.
"Кінцева мета - 30-денне припинення вогню, під час якого ми обговоримо постійне припинення вогню. Ми вже недалеко від цього, але 30-денне припинення вогню - це те, де ми повинні з'ясувати, якими є всі умови на полі бою, саме тому я почав з Курська", - сказав він.
Спецпосланець спростував інформацію про невдалу розмову Трампа і Путіна. Він назвав "великим кроком уперед" домовленість України та Росії про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.
"Вони (Трамп і Путін. - ред.) ніколи не говорили про це раніше. Зараз ми говоримо про це. Вони ніколи не говорили про відновлення мораторію на взаємні удари в Чорному морі. Це буде реалізовано впродовж наступного тижня. Є деякі подробиці, які слід обговорити, однак це стало частиною цієї розмови. Це дуже важливі речі", - сказав Віткофф.
Він також повторив меседж президента США Дональда Трампа про начебто оточення частини українських військових у Курській області, що спростували президент Зеленський, Генштаб ЗСУ та Міноборони.
Спецпосланець також додав, що крім ситуації в Курській області, існує кордон між Україною та РФ довжиною дві тисячі кілометрів. За його словами, на ньому так чи інакше відбуваються 50-80 боєзіткнень, і треба обговорити умови їх припинення.
"Наші технічні групи збираються в Джидді (Саудівська Аравія. - ред.) з понеділка. Це дуже важливо. З Росії надходить багато хороших, позитивних розмов про їхню готовність розглянути всі ці різні питання. І Зеленський мав чудову розмову з президентом США наступного дня після розмови Трампа з Путіним. І це свідчить про те, що у них є певна гнучкість у тому, як вони думають про те, як завершити цей конфлікт", - сказав Віткофф.
Спецпосланець зазначив, що не хоче здатися вічним оптимістом, але дуже оптимістично налаштований щодо того, що США зможуть примирити обидві сторони.
"Ми суттєво звузили коло питань. Так, я оптиміст", - підсумував він.
Переговори про перемир'я між Україною та РФ
Президент США Дональд Трамп після вступу на посаду розпочав активний переговорний процес для завершення війни між Україною та Росією.
18 березня Трамп провів телефонні переговори з президентом РФ Володимиром Путіним, під час яких лідери узгодили перші кроки до миру.
Під час розмови, Путін фактично відмовився від запропонованого США припинення вогню по всій лінії фронту на 30 днів. Натомість диктатор запропонував Україні та Росії припинити удари по об'єктах енергетики та інфраструктури.
Водночас, Путін зазначив, що під час перемир'я, Україна має припинити мобілізацію, а країни Заходу - надання ЗСУ військової допомоги та розвідувальної інформації.
Наступного дня, 19 березня, Трамп провів телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським.
Під час розмови Зеленський погодився з припиненням атак по інфраструктурі та енергетиці Росії, але наголосив, що ЗСУ реагуватимуть дзеркально в разі порушення росіянами цих домовленостей.
У понеділок, 24 березня, делегації США та Росії проведуть зустріч у Джидді, Саудівська Аравія, де обговорять розширення часткового припинення вогню.
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