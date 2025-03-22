Віткофф назвав головне завдання 30-денного припинення вогню в Україні

Результатом нинішнього етапу переговорів України зі Сполученими Штатами є встановлення тимчасового перемир'я на 30 днів, під час якого сторони обговорять постійне припинення вогню.

Про це заявив спецпредставник США з питань Близького Сходу Стівен Віткофф, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю чиновника журналісту Такеру Карлсону.

"Кінцева мета - 30-денне припинення вогню, під час якого ми обговоримо постійне припинення вогню. Ми вже недалеко від цього, але 30-денне припинення вогню - це те, де ми повинні з'ясувати, якими є всі умови на полі бою, саме тому я почав з Курська", - сказав він.

Спецпосланець спростував інформацію про невдалу розмову Трампа і Путіна. Він назвав "великим кроком уперед" домовленість України та Росії про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

"Вони (Трамп і Путін. - ред.) ніколи не говорили про це раніше. Зараз ми говоримо про це. Вони ніколи не говорили про відновлення мораторію на взаємні удари в Чорному морі. Це буде реалізовано впродовж наступного тижня. Є деякі подробиці, які слід обговорити, однак це стало частиною цієї розмови. Це дуже важливі речі", - сказав Віткофф.

Він також повторив меседж президента США Дональда Трампа про начебто оточення частини українських військових у Курській області, що спростували президент Зеленський, Генштаб ЗСУ та Міноборони.

Спецпосланець також додав, що крім ситуації в Курській області, існує кордон між Україною та РФ довжиною дві тисячі кілометрів. За його словами, на ньому так чи інакше відбуваються 50-80 боєзіткнень, і треба обговорити умови їх припинення.

"Наші технічні групи збираються в Джидді (Саудівська Аравія. - ред.) з понеділка. Це дуже важливо. З Росії надходить багато хороших, позитивних розмов про їхню готовність розглянути всі ці різні питання. І Зеленський мав чудову розмову з президентом США наступного дня після розмови Трампа з Путіним. І це свідчить про те, що у них є певна гнучкість у тому, як вони думають про те, як завершити цей конфлікт", - сказав Віткофф.

Спецпосланець зазначив, що не хоче здатися вічним оптимістом, але дуже оптимістично налаштований щодо того, що США зможуть примирити обидві сторони.

"Ми суттєво звузили коло питань. Так, я оптиміст", - підсумував він.