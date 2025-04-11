Уиткофф может встретиться с Путиным сегодня. Axios узнало подробности

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф находится в России. Он может встретится с главой Кремля Владимиром Путиным 11 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

По данным источника, знакомого с поездкой и данными FlightRadar, дипломатический представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетил Россию и, как ожидается, встретится с президентом Владимиром Путиным в пятницу.

Как пишет издание, Трамп был разочарован тем, что переговоры за последние недели не достигли существенного прогресса, и в какой-то момент заявил, что его "разозлили " комментарии Путина по поводу Украины.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил Axios, что если к концу месяца перемирие не будет достигнуто, Трамп может ввести дополнительные санкции против России либо через исполнительную власть, либо обратившись в Конгресс с просьбой принять новое законодательство о санкциях.

Переговоры о прекращении огня в Украине

В то время как Украина согласилась на предложение Трампа о прекращении огня на 30 дней, а затем и на планы менее масштабного прекращения огня на море, Россия выдвинула ряд новых требований, включая отмену некоторых санкций США.