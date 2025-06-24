Віткофф контактував з Іраном після ударів США, але зв'язок стає складнішим, - ЗМІ

Спецпредставник Трампа з Близького Сходу Стів Віткофф контактує з Іраном після ударів США. Однак один факт гальмує переговори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel і CNN.

Як повідомляється, Віткофф підтримував зв'язок зі своїми іранськими колегами після ударів США по Ірану, які відбулися в неділю.

Однак йому дедалі важче підтримувати ефективний зв'язок через те, що Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї переховується.

За даними CNN, офіційні особи США вважають, що Хаменеї має схвалити будь-яке важливе дипломатичне рішення.

Два джерела розповіли, що в результаті, як прямі, так і непрямі комунікації між США та Іраном - значною мірою зайшли в глухий кут.