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Віткофф контактував з Іраном після ударів США, але зв'язок стає складнішим, - ЗМІ

Вівторок 24 червня 2025 00:44
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Віткофф контактував з Іраном після ударів США, але зв'язок стає складнішим, - ЗМІ Фото: Стів Віткофф (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Спецпредставник Трампа з Близького Сходу Стів Віткофф контактує з Іраном після ударів США. Однак один факт гальмує переговори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel і CNN.

Як повідомляється, Віткофф підтримував зв'язок зі своїми іранськими колегами після ударів США по Ірану, які відбулися в неділю.

Однак йому дедалі важче підтримувати ефективний зв'язок через те, що Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї переховується.

За даними CNN, офіційні особи США вважають, що Хаменеї має схвалити будь-яке важливе дипломатичне рішення.

Два джерела розповіли, що в результаті, як прямі, так і непрямі комунікації між США та Іраном - значною мірою зайшли в глухий кут.

Що передувало

Нагадаємо, у ніч на 22 червня США завдали ударів по трьох ядерних об'єктах Ірану, які розташовані у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Для атаки американські війська використовували протибункерні авіабомби, які має лише армія США.

У відповідь вже 23 червня, Іран атакував американську авіабазу Аль-Удейд у Катарі, яка в тому числі є штаб-квартирою Центрального командування США (CENTCOM).

До слова, на цю атаку вже відреагував президент США Дональд Трамп. Він назвав її слабкою і висловив подяку Ірану за передчасне повідомлення про атаку. Трамп зазначив, що загиблих серед американських і катарських військових немає, а також майже немає жодної шкоди.

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Сполучені Штати Америки Іран Стів Віткофф
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