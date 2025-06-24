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Уиткофф контактировал с Ираном после ударов США, но связь становится сложнее, - СМИ

Вторник 24 июня 2025 00:44
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Уиткофф контактировал с Ираном после ударов США, но связь становится сложнее, - СМИ Фото: Стив Уиткофф (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Спецпредставитель Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф контактирует с Ираном после ударов США. Однако один факт тормозит переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel и CNN.

Как сообщается, Уиткофф поддерживал связь со своими иранскими коллегами после ударов США по Ирану, которые произошли в воскресенье.

Однако ему все труднее поддерживать эффективную связь из-за того, что Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи скрывается.

По данным CNN, официальные лица США считают, что Хаменеи должен одобрить любое важное дипломатическое решение.

Два источника рассказали, что в результате, как прямые, так и косвенные коммуникации между США и Ираном - в значительной степени зашли в тупик.

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана, которые расположены в Фордо, Натанзе и Исфахане. Для атаки американские войска использовали противобункерные авиабомбы, которые имеет лишь армия США.

В ответ уже 23 июня, Иран атаковал американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре, которая в том числе является штаб-квартирой Центрального командования США (CENTCOM).

К слову, на эту атаку уже отреагировал президент США Дональд Трамп. Он назвал ее слабой и выразил благодарность Ирану за преждевременное уведомление об атаке. Трамп отметил, что погибших среди американских и катарских военных нет, а также почти нет никакого ущерба.

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Соединенные Штаты Америки Иран Стив Уиткофф
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